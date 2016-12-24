Балашов: трансферный бюджет тульского «Арсенала» — ноль рублей

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб не имеет трансферного бюджета на зимний период переходов.
«Хочу, чтобы это понимали болельщики: трансферный бюджет „Арсенала“ на это межсезонье — ноль рублей. Все эти слухи, что „Арсенал“ завален деньгами и будут сделаны какие-то громкие приобретения, не совсем правильны. Это не значит, что работа не ведётся — она ведётся с ноября, и по количеству новичков — это будет шесть-семь новых футболистов.
Ситуация меняется каждый день, появляются новые фамилии, убираются старые. Идёт серьёзный переговорный процесс, многие люди задействованы в этом. Игроки подбираются на конкретные позиции, все фамилии согласовываются с Кирьяковым. Всё это идёт под ежедневным контролем президента клуба. Я надеюсь, что эти футболисты реально усилят команду", — цитирует Балашова «Тульский футбол» со ссылкой на программу «12-й игрок» телеканала «Первый тульский».
Балашов также рассказал, что пока никто из футболистов не покинул клуб, но многие могут уйти зимой.
«Совершенно точно пока ещё никто не покинул тульский „Арсенал“. Это взаимосвязанные вещи: то, кого мы хотим видеть и с кем мы простимся. Любое расставание — это непростой переговорный процесс, у каждой стороны своя правда, свои проблемы, свои запросы. Фамилий я не назову, но достаточно большая группа футболистов может покинуть „Арсенал“ зимой», — заявил гендиректор.