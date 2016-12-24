Семшов начнёт работу в тренерском штабе тульского «Арсенала» с 10 января

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил информацию о том, что Игорь Семшов будет работать в тренерском штабе команды.
«По Семшову я могу подтвердить информацию: Игорь с 10 января приступит к работе в качестве помощника главного тренера», — заявил Балашов.
При этом вопрос с привлечением на зимние сборы тренера по физподготовке сборной России Владимира Паникова ещё не решён.
«По Паникову ситуация немного другая. У нас есть желание пригласить его помочь нам на сборах, но есть несколько моментов. Первое — он имеет действующий контракт с РФС, являясь одним из тренеров сборной. И эти слухи о приглашении Паникова сыграли нам не очень хорошую службу. И он, и руководители РФС, и Станислав Черчесов узнали об этом раньше, чем появился предметный разговор. Поэтому вопрос ещё в стадии решения», — цитирует Балашова «Тульский футбол» со ссылкой на программу «12-й игрок» телеканала «Первый тульский».