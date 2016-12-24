Моуринью: «МЮ» не собирается менять свой стиль игры из-за поражений

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что команда не будет менять концепцию своей игры даже после поражений.
«Очевидно, что нам нужно работать и работать, чтобы прогрессировать, но уже сейчас предельно ясны наши принципы игры, а также то, как мы обороняемся и атакуем. Команда верит в эти принципы. Стиль игры – это то, что мы не собираемся менять даже в связи с плохими результатами. Таким образом наша концепция становиться сильнее. Когда ты побеждаешь, убеждаешься ещё сильнее в том, что делаешь всё правильно. Когда проигрываешь — необходимо понимать, что всё ещё двигаешься в правильном направлении», — цитирует Моуринью The Telegraph.