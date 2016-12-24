Лунёв: хочется стартануть уже с еврокубков, чтобы дальше всё по накатанной пошло

Новичок «Зенита» голкипер Андрей Лунёв высказался относительно конкуренции за место в составе петербургской команды.
«В «Уфу» я приходил тоже конкурировать. И добился того, что стал играть. Может, дело случая. Может, повезло. Но и в «Зените» не планирую занимать место второго-третьего вратаря. Приеду на сборы и буду доказывать, что достоин играть. Сделаю всё возможное для этого, потому что хочется не сидеть, а играть. Предвкушаю сбор, который начнётся 10-го числа. Планирую себя там проявить, чтобы был шанс уже в Лиге Европы в феврале. Хочется стартануть уже с еврокубков, чтобы дальше всё по накатанной пошло. Но до сборов о чём-то рано говорить», — поведал 25-летний вратарь в интервью «Советскому спорту».
Лунёв также признался, что не предполагал, что его приобретёт «Зенит». «Изначально ко мне был интерес другой команды. И я готовился к ней. Интерес «Зенита» тоже был. Но у них был и большой список вратарей, которые интересны клубу. Не думал, что подпишут именно меня. Поэтому вариант с «Зенитом» не рассматривал», — поведал вратарь.