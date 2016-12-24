Диарра просил у «Интера» завышенную зарплату, чтобы расплатиться с «Локомотивом»

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра, который известен российским любителям футбола по выступлениям за «Локомотив» и «Анжи», не смог договориться с «Интером» из-за завышенных условий по контракту, сообщает fcinter1908.it. По информации источника, 31-летний французский футболист просил у итальянцев завышенную зарплату, чтобы расплатиться по задолженности перед «Локомотивом». Такие условия не устроили «Интер», в связи с чем переговоры провалились.
Диарра выступал за «Локомотив» с 2013 по 2014 год. Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник не явился на предсезонный тренировочный сбор, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров ФИФА признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере € 10,5 млн.