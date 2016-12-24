Ибрагимович поздравил Галлиани с победой «Милана» над «Ювентусом» в Суперкубке

Бывший форвард «Милана» Златан Ибрагимович, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед», поздравил вице-президента итальянского клуба Адриано Галлиани с победой над «Ювентусом» (1:1, 4:3 по пенальти) в матче за Суперкубок Италии.
«Великолепно! Мои поздравления. Вперёд, «Милан», — приводит пресс-служба «Милана» слова 35-летнего шведа из его смс-сообщения, адресованного Галлиани.
Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Ранее форвард также играл и в составе «Ювентуса» (2004 – 2006). Прошлым летом он перешёл в «Манчестер Юнайтед».