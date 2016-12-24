УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий ЛЧ по итогам года

УЕФА представил символическую сборную игроков-открытий, которая была сформирована по итогам выступлений футболистов в Лиге чемпионов в 2016 году.
Символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Альфонс Ареола («ПСЖ»);
Защитники: Серхи Роберто («Барселона»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Виктор Нильссон-Линделоф («Бенфика»);
Полузащитники: Тома Лемар («Монако»), Джошуа Киммих («Бавария»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д);
Нападающие: Кристиан Пулишич («Боруссия» Д), Андре Силва («Порту»), Усман Дембеле («Боруссия» Д).
Главным тренером символической команды был выбран наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.