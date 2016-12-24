Кудряшов: надеюсь, 2017 год принесёт ещё больше положительных эмоций и побед

Защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов поздравил болельщиков донской команды с наступающим Новым годом.
«Хотел бы поздравить с наступающим праздником всех болельщиков, всех тех, кто поддерживал команду в Ростове, России и других странах. Надеюсь, что новый 2017 год принесёт ещё больше положительных эмоций, побед и, самое главное, здоровья всем», — приводит слова Кудряшова официальный сайт «Ростова».
«Ростов» в сезоне-2015/16 занял второе место в российской Премьер-Лиге, а в этом сезоне пробился в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов.