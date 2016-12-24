Газизов: подумаем о продаже Игбуна, если поступит выгодное для всех предложение

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова нигерийского форварда Сильвестра Игбуна, который заявил, что хочет уйти из уфимского клуба и может сделать это в ближайшее зимнее или летнее трансферное окно.
«Ни для кого не секрет, что сейчас к Игбуну есть интерес со стороны зарубежных клубов. Мы поговорили с игроком и пришли к выводу, что можно найти предложение более хорошего клуба, а пока надо прогрессировать в «Уфе». Игбун согласился с этим, чему мы очень рады.
Но если последует предложение, которое будет выгодно всем сторонам, тогда мы над ним подумаем», – сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.