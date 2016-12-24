Кэхилл: «Челси» очень хочет выиграть у «Борнмута» и установить рекорд по победам

Защитник «Челси» Гари Кэхилл поделился ожиданиями от матча с «Борнмутом» (26 декабря) в 18-м туре чемпионата Англии. Синие могут одержать 12-ю подряд победу в АПЛ и побить собственный рекорд.
«Очень хотим завоевать три очка и установить рекорд, но мы не обсуждаем это ежедневно. Не слышал, чтобы кто-либо из ребят говорил об этом, но мы в курсе этого, и я, конечно, тоже. Безусловно, хочется быть частью команды, которая бьёт рекорды, и частью команды, у которой дела идут отлично. Говорю за себя — я хочу установить рекорд. А почему бы и нет? На кону — три очка и рекорд.
В этом же сезоне мы превосходим свой уровень. Я бы солгал, если бы сказал, что ожидал нашего пребывания на вершине таблицы, но в любом случае я полагал, что мы будем за это бороться. Люди говорят о расстановке, но, думаю, дело в том, как играем в этой расстановке, а это очень зависит от тренера и его опыта работы с такой схемой и, конечно, от ребят, которые воспринимают эту идею и реализуют её», — цитирует Кэхилла официальный сайт «Челси».