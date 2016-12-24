Лэмпард рассказал, кого в «Манчестер Сити» штрафовали за опоздание на тренировку

Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард поведал, что нападающий «горожан» Серхио Агуэро позволял себе опаздывать на тренировки, но при этом не беспокоился по поводу штрафов.
«Не могу вспомнить, кто заплатил больше всего штрафов за опоздания на тренировки в „Челси“, но помню, что в „Манчестер Сити“ это происходило с Агуэро. Ему было всё равно. Он был таким непринуждённым и просто прогуливался до тренировочного поля, приходя на пять минут позже.
Ему говорили, что он оштрафован, а он отвечал: „Хорошо, никаких проблем. Подождите выходных — я сделаю хет-трик и все будут счастливы», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.