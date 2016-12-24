Раньери: пройти «Севилью» — маленькая мечта, цель в АПЛ — 40 очков

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что в 2017 году перед «лисами» стоит задача сохранить прописку в английской Премьер-лиге, и осторожно оценил шансы его команды в противостоянии с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«По поводу Лиги чемпионов многие говорят: „Ах, “Севилья» — хорошо жребий". Почему они так говорят? «Севилья» выиграла три титула подряд. Это нелёгкий жребий, но всё нормально. Это маленькая мечта.
Что касается Премьер-лиги, то вы меня знаете — 40 очков. Мы должны сохранить место в АПЛ. Надеюсь, игра со «Сток Сити» всё изменила для нас и сейчас мы сможем начать снова", — заявил итальянский специалист, чьи слова приводит Sky Sports.
После 17 туров действующий чемпион Англии располагается на 15-й строчке в таблице, набрав 17 очков, находясь в трёх очках от зоны вылета.