«МЮ» предложит Ибрагимовичу войти в тренерский штаб команды

«Манчестер Юнайтед» намерен предложить нападающему Златану Ибрагимовичу войти в тренерский штаб команды, сообщает Daily Star.
Руководство клуба хочет сделать предложение шведу о переходе в тренерский штаб Жозе Моуринью, когда форвард решит завершить игровую карьеру. Сам Ибрагимович вряд ли отклонит это предложение.
35-летний футболист перешёл в «МЮ» летом этого года, подписав контракт на один год с возможностью продления ещё на один. За это время он провёл в составе манкунианцев 25 игр и забил 16 мячей.