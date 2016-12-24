Шмейхель: потеря Варди значима, но я уверен в каждом нападающем «Лестера»

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель прокомментировал решение футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать форварда команды Джейми Варди на три матча. Такое наказание Варди понёс за прямую красную карточку, полученную в матче 17-го тура АПЛ со «Сток Сити» (2:2).
«Варди — ключевой игрок для „Лестера“, это очевидно. Именно Джейми задаёт ритм и темп игры, именно с него начинается прессинг, а потому его потеря очень значима. И всё же в матче со „Стоком“ команда показала, что на многое способна даже без Варди. Я уверен в каждом нападающем „Лестера“. Любой из тех, кого может выбрать тренер, способен изменить ход матча», — цитирует Шмейхеля Sky Sports.