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Ходжсон: после вылета с Евро больше никогда не хотел слышать слово «Исландия»

24 декабря 2016, суббота. 21:42. Футбол
Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон рассказал, как пережил поражение от Исландии (1:2) в 1/8 финала Евро-2016, после которого он ушёл из национальной команды.

«Игра стала для нас большим сюрпризом. Игроки и тренеры чувствовали себя в полной безопасности, мы хорошо подготовились и все были мотивированы. Но футболисты вышли на матч с ощущением, что они заведомо лучше соперника и легко пройдут его. Даже в перерыве я думал, что сравнять счёт — это вопрос времени для нас.

Теперь я могу только говорить комплименты сборной Исландии. Но когда мы проиграли тот матч, я больше никогда не хотел слышать слово „Исландия“, — сказал Ходжсон в интервью The Times.
Источник: The Times Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Исландии — Футбол Рой Ходжсон
Новости. Футбол
24 декабря 2016, суббота
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