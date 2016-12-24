Ходжсон: после вылета с Евро больше никогда не хотел слышать слово «Исландия»

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон рассказал, как пережил поражение от Исландии (1:2) в 1/8 финала Евро-2016, после которого он ушёл из национальной команды.
«Игра стала для нас большим сюрпризом. Игроки и тренеры чувствовали себя в полной безопасности, мы хорошо подготовились и все были мотивированы. Но футболисты вышли на матч с ощущением, что они заведомо лучше соперника и легко пройдут его. Даже в перерыве я думал, что сравнять счёт — это вопрос времени для нас.
Теперь я могу только говорить комплименты сборной Исландии. Но когда мы проиграли тот матч, я больше никогда не хотел слышать слово „Исландия“, — сказал Ходжсон в интервью The Times.