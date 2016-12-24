Президент «Наполи»: в матчах с «Реалом» хочу увидеть, как Давид победит Голиафа

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «партенопейцы» попали в одну пару с действующим победителем турнира — мадридским «Реалом».
«Я уже не могу ждать. Спустя 30 лет мы сыграем в таком матче… Я хочу увидеть, как Давид победит Голиафа. Важно то, что мои игроки хотят доказать свой характер на «Сантьяго Бернабеу» в матче против клуба, который источает власть как на поле, так и вне его.
В Мадриде многое будет зависеть от психологии, нужно будет перетерпеть и выстоять», — цитирует Де Лаурентиса Radio Kiss Kiss.