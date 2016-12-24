«Фенербахче» в январе готов предложить «Шахтёру» € 7 млн за Тайсона

«Фенербахче» в зимнее трансферное окно предпримет попытку приобрести полузащитника «Шахтёра» Тайсона.
Как сообщает Goal, в январе турецкий клуб готов предложить дончанам за бразильского футболиста € 7 млн. При этом «Фенербахче» вряд ли будет предлагать больше этой суммы, так как в конце 2017 года у Тайсона заканчивается контракт с «Шахтёром», и уже ближайшим летом он сможет вести переговоры с другими командами.
Ранее Тайсон заявил о своём желании вернуться в Бразилию в «Интернасьонал». В текущем сезоне хавбек забил три гола в 12 матчах за «Шахтёр» в чемпионате Украины.