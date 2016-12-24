Заха: мне жаль Пардью, он верил в меня тогда, когда другие не верили

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха прокомментировал уход Алана Пардью с поста главного тренера «орлов». «Пэлас» возглавил Сэм Эллардайс.
«Мне жаль видеть, как Алан Пардью покидает клуб. Желаю ему удачи в будущем. Он верил в меня тогда, когда другие не верили. Он очень помог мне и как игроку, и как человеку, за что я ему крайне благодарен», — написал Заха в «Твиттере».
Пардью возглавил «Кристал Пэлас» в январе 2015 года. В последних 11 матчах английской Премьер-лиги под руководством 55-летнего специалиста «орлы» одержали лишь одну победу и в таблице располагаются на 17-й строчке.