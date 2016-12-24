Найнгголан: сказал Мартинесу, что меня зря не вызвали в сборную Бельгии

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан заявил, что не понимает, почему потерял место в составе сборной Бельгии. Главный тренер национальной команды Роберто Мартинес не вызывал 28-летнего футболиста на октябрьские и ноябрьские матчи сборной.
«Я сказал Роберто, что со мной зря так поступили. Думаю, что в числе вызванных были игроки, которые были в худшей форме, чем я. Мартинес недавно позвонил мне и сказал, что увидел в последних матчах того Раджу, которого всегда хотел видеть. В следующий раз он пообещал вызвать меня, если я продолжу так играть.
Решения принимает Мартинес, и я должен это уважать. Но для меня это был плохой момент. На Евро-2016 я был игроком основного состава, а потом вдруг потерял место вообще», — цитирует Найнгголана Het Nieuwsblad.