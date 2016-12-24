Джонс: раньше после матча я мог поесть и поиграть в приставку, теперь всё иначе

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал, что стал серьезнее относиться к вопросам восстановления.
«Думаю, я стал старше и мудрее. Я понял, насколько важно правильно восстанавливаться. Когда я был моложе, то всё воспринимал по-другому, после игры я мог просто пойти поесть или поиграть в PlayStation.
Теперь я понимаю, что это важная часть работы футболиста, а потому стал восстанавливаться должным образом. Я понял, что это лучший способ подходить к следующей игре в идеальной готовности», — цитирует 24-летнего Джонса пресс-служба «МЮ».