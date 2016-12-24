«Интер» хочет арендовать у «Ливерпуля» Лукаса Лейву

Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва может продолжить карьеру в «Интере». Миланский клуб в январе хочет арендовать бразильского игрока до конца этого сезона без опции выкупа, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Вероятность трансфера повышает тот факт, что агент Лейвы Киа Джурабчиан тесно связан с корпорацией Suning Commerce Group, которая с лета этого года владеет контрольным пакетом акций «Интера».
В текущем сезоне 29-летний Лейва провёл 11 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и не отличался забитыми голами.