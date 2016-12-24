Маццарри: моё отношение к Boxing Day зависит от того, выиграет ли «Уотфорд»

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри признался, что ещё не определился со своим отношением к Boxing Day.
«Для меня это новый опыт, поэтому я только после игры смогу ответить вам, положительный он или отрицательный. Самое главное — будем ли мы побеждать, потому что всё сводится к этому. Если мы победим, я буду счастлив, а если мы проиграем, тогда, конечно, я буду недоволен этой традицией. Но пока какой-либо позиции по этому вопросу у меня нет», — цитирует Маццарри Sky Sports.
Boxing Day ежегодно отмечается в Великобритании и ряде других стран 26 декабря.