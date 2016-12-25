Энрике: моя задача — успокоить Алькасера

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что не испытывает беспокойства из-за нападающего Пако Алькасера. Игрок, пополнивший ряды сине-гранатовых перед стартом текущего сезона, долго не мог поразить ворота соперников. Свой первый гол в официальных матчах за «Барселону» он забил в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Эркулесом» (7:0).
«У Пако Алькасера стабильно возникали моменты, но люди начали оказывать лишнее давление на него — и это усложнило ему жизнь. Моя задача как тренера — успокоить Алькасера. Он умеет забивать. Я не знаю, когда он начнёт делать это на постоянной основе, но это точно случится», — сказал Энрике в интервью пресс-службе «Барселоны».