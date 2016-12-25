Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»

Экс-футболист «Зенита» Рамиль Шейдаев, выступающий за «Трабзонспор», может отправиться в аренду в «Самсунспор», сообщает турецкий канал Haber61.
Шейдаев перешёл в «Трабзонспор» этим летом, но сыграл в чемпионате Турции лишь 10 минут. «Самсунспор», претендующий на 20-летнего форварда, выступает во второй по силе лиге Турции.
Рамиль является воспитанником СДЮШОР «Зенит». Впервые он сыграл за основной состав питерской команды в октябре 2014 года во встрече с «Мордовией». Всего на счету Шейдаева пять матчей за сине-бело-голубых.