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Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»

25 декабря 2016, воскресенье. 06:33. Футбол
Экс-футболист «Зенита» Рамиль Шейдаев, выступающий за «Трабзонспор», может отправиться в аренду в «Самсунспор», сообщает турецкий канал Haber61.

Шейдаев перешёл в «Трабзонспор» этим летом, но сыграл в чемпионате Турции лишь 10 минут. «Самсунспор», претендующий на 20-летнего форварда, выступает во второй по силе лиге Турции.

Рамиль является воспитанником СДЮШОР «Зенит». Впервые он сыграл за основной состав питерской команды в октябре 2014 года во встрече с «Мордовией». Всего на счету Шейдаева пять матчей за сине-бело-голубых.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Самсунспор Трабзонспор Рамиль Шейдаев Возможные трансферы
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