Бывший вратарь «Спартака» и «Химок» Ломая объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь сборной Грузии Георгий Ломая, в России известный по выступлениям за московский «Спартак», «Химки» и «Луч-Энергию», объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.
«Мой контракт с тбилисским «Динамо» истекал в июле 2017 года, но мы всё обсудили и пришли к решению разорвать соглашение. Да, я решил завершить карьеру. Мне уже 37, и время, наверное, пришло.
Однако я надеюсь остаться в футболе, посещаю тренерские курсы для получения лицензии. После окончания сезона сразу подал заявку на получение лицензии «Б», — цитирует футболиста Sportall.ge.
Ломая выступал за сборную Грузии с 1998 по 2010 год и провёл 45 матчей.