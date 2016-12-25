«Спартак» может бесплатно арендовать Эменике у «Фенербахче»

Руководство «Фенербахче» готово отпустить нападающего Эммануэля Эменике в «Спартак», сообщает Milliyet.
По информации издания, стамбульский клуб может отдать 29-летнего форварда в бесплатную аренду до конца сезона при условии, что «Спартак» будет платить футболисту зарплату.
Ранее стало известно, что Эменике был отстранён от работы с основным составом команды главным тренером «Фенербахче» Диком Адвокатом за нарушение дисциплины.
Срок контракта Эменике со стамбульским клубом истекает по окончании этого сезона. В 10 матчах текущего чемпионата Турции на счету нападающего 3 гола и 3 результативные передачи.