Левандовски: Гвардиола — мастер тактики, а Анчелотти даёт больше свободы на поле

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнил нынешнего наставника мюнхенского клуба Карло Анчелотти с Хосепом Гвардиолой, который занимал этот пост с июня 2013 по май 2016 года.
«Гвардиола был мастером тактики, разбора соперников, разделял игру на множество деталей. Иногда он казался слишком нетерпеливым.
Анчелотти подходит к тренировочному процессу иначе. Он даёт футболистам больше свободы выбора на поле. В прошлые сезоны мы играли хорошо, но в самой важной стадии нам не хватало сил. Не знаю, почему. В этот раз такой момент наступил раньше, и я надеюсь, что к концу сезона мы будем в форме», — цитирует поляка Przeglad Sportowy.