Зидан включил Дембеле в пятёрку лучших футболистов Франции за 2016 год

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан включил форварда дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле в пятёрку лучших футболистов Франции за 2016 год, информирует Marca.
Зидан поставил Дембеле на четвёртое место — выше, чем полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. В тройку лучших специалист включил двух игроков «Реала» — Карима Бензема и Рафаэля Варана, а также нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.
В начале декабря испанские СМИ писали, что «Реал» может попытаться заполучить 19-летнего футболиста.