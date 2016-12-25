Тарханов: сказал Широкову: «Хотели бы тебя видеть в «Урале». Пока конкретики нет

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что екатеринбургский клуб сделал бывшему капитану сборной России Роману Широкову предложение возобновить карьеру.
«Мы уже общались с Романом, но пока конкретики нет. Я увидел, что Роман в хорошем состоянии. Стройный. Всё зависит от его желания начать играть в футбол. Наверное, у него есть ещё какие-то предложения. Из-за рубежа, по-моему. Но мы бы сами хотели получить такого игрока. У Широкова есть всё – опыт, мастерство. Сейчас таких игроков мало.
Я сказал Роману: «Мы бы хотели тебя видеть». А дальше… Посмотрим, как станут развиваться события», — цитирует Тарханова «Советский спорт».