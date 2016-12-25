Ван Дейк: хочу выжать из себя максимум, это требует стабильной игровой практики

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк прокомментировал слух о возможном уходе из клуба. По информации СМИ, «Ман Сити» готов заплатить за ван Дейка € 60 млн, а «Саутгемптон» хочет € 70 млн.
«Саутгемптон» — очень хороший клуб для меня, это удивительное место, и я рад быть частью этого клуба. Конечно, у любого футболиста есть амбиции. У меня они тоже есть: хочу выжать максимум из себя как из игрока.
Я могу прибавить в каждом аспекте игры, но это требует времени. И это требует стабильной игровой практики. Все говорят, что мне только 25 лет и лучшие годы ещё впереди, но сейчас я наслаждаюсь каждой минутой на поле», — цитирует ван Дейка The Times.
Ван Дейк перебрался в «Саутгемптон» из «Селтика» летом прошлого года и стал одним из ключевых футболистов команды. В этом сезоне он провёл на поле все 17 матчей в английской Премьер-лиге.