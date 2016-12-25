Зидан планирует предоставить отдых Роналду в первом матче с «Севильей»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует предоставить отдых форварду Криштиану Роналду в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей», информирует Marca.
Встреча состоится 4 января, а ответная игра с «Севильей» пройдёт через неделю. Тренерский штаб «Королевского клуба» хочет поберечь португальца, у которого в последние месяцы периодически возникали проблемы с мышцами.
Ожидается, что Роналду пропустит первый матч с «Севильей», но поможет «Реалу» в домашней игре 17-го тура Примеры с «Гранадой» (7 января).