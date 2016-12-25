Пикфорд: я всегда думал, что достаточно хорош для АПЛ

Вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд рассказал об отношении к ошибкам и отметил, что всегда считал себя голкипером уровня АПЛ.
«Я молод и буду делать ошибки. Главное не в этом, а в том, как я сумею справиться с ними. Я не думаю перед каждым прыжком о том, удастся ли мне отбить мяч. Это не влияет на мое мышление, я просто люблю играть. Я готов играть каждый день, если это будет нужно.
Чувствую, что с каждым матчем приходит зрелость и уверенность. Я провёл много времени в арендах и доказал, что кое на что способен. Я всегда думал, что достаточно хорош для АПЛ. Нужно было терпеть и ждать подходящего момента, чтобы пойти и показать, на что я способен.
Я всегда мечтал играть за „Сандерленд“. Я пришёл в клуб в семь или восемь лет и всегда был всем доволен», — цитирует 22-летнего Пикфорда Sky Sports.