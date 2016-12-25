Раньери: в чемпионство «Лестера» я начал верить после поражения от «Арсенала»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери рассказал, когда по ходу прошлого сезона осознал, что его команда способна выиграть английскую Премьер-лигу.
«Я поверил в наше чемпионство после матчей с «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем». Все ждали, что мы проиграем этим командам и что нам конец.
Но мы обыграли «Сити», а потом победили «Ливерпуль». После этого мы проиграли «Арсеналу», но тогда мы действовали вдесятером, и сопернику потребовалось 95 минут для того, чтобы обыграть нас! Тогда я окончательно сказал себе: «Возможно, мы поднимемся очень высоко», — цитирует Раньери Sky Sports.