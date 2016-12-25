Мостовой назвал Витселя лучшим полузащитником РФПЛ в 2016 году

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что считает Акселя Витселя из «Зенита» лучшим полузащитником российской Премьер-Лиги по итогам 2016 года.
«Лучшим полузащитником 2016 года назову Акселя Витселя из «Зенита». Бельгиец выступает стабильнее остальных на своей позиции, ниже своего высокого уровня не опускался. Это показатель игрока европейского класса. Даже несмотря на всю эту трансферную историю, Витсель продолжает профессионально выполнять свою работу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.