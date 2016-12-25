Ловчев: за счёт интеллекта Широков может ещё поиграть на хорошем уровне

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал информацию о том, что бывший полузащитник сборной России Роман Широков может возобновить карьеру. Ранее главный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что екатеринбургский клуб предложил 35-летнему Широкову вернуться в футбол.
«Когда Широков только ушёл из ЦСКА, я встретился с ним в одной передаче. У нас хорошие отношения, поэтому немного пообщались тогда. „Ром, надо идти и играть“, – сказал я ему. По себе знаю, что, чем дольше ты играешь, тем больше зарабатываешь и имеешь возможность содержать семью. За тебя этого делать никто не будет. Поэтому играть нужно до тех пор, пока тренер сам от тебя не откажется. Но есть и другой важный момент: психологическая усталость. Последние сезоны ему в «Спартаке» не давали играть, потом – в ЦСКА, в сборной. Думаю, поэтому он мне тогда ответил следующее: «Не хочу куда-то далеко ехать и мучиться там».
Но, возможно, игра в ЛФЛ заставила его соскучиться по футболу. Поэтому они с агентом и объявили, что открыты для предложений. Понятно, что важным вопросом будет финансовый. Всё-таки играть лучше, чем он играл раньше, Широков не будет. Но, с другой стороны, Роман – не бегающий, а думающий игрок. За счёт футбольного интеллекта он может ещё поиграть на хорошем уровне. Возможен вариант и в сборной – на его позиции в команде, наверное, один Ерохин. И всё. А Тарханов – человек хороший. Думаю, если Широков согласится пойти в «Урал», то они поймут друг друга», — цитирует Ловчева «Советский спорт».