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Цаллагов: мне никто не говорил о переговорах с «Зенитом», это всё слухи

25 декабря 2016, воскресенье. 16:15. Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов не подтвердил информацию о проведении переговоров с «Зенитом». Ранее глава совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин сообщил, что хавбек может пополнить ряды сине-бело-голубых.
«Переход в „Зенит“? Не знаю, о чём вы говорите. Слухами, конечно, земля полнится, но подтвердить не могу. Мне никто не звонил и не говорил об этом.

Знаю, что готов в принципе к конкуренции. А в каком клубе – уже не важно. Конечно, до меня слухи о „Зените“ доходят. Но это всё слухи, а комментировать их правильным не считаю», — цитирует Цаллагова «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Крылья Советов Ибрагим Цаллагов Возможные трансферы
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