Цаллагов: мне никто не говорил о переговорах с «Зенитом», это всё слухи

Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов не подтвердил информацию о проведении переговоров с «Зенитом». Ранее глава совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин сообщил, что хавбек может пополнить ряды сине-бело-голубых.
«Переход в „Зенит“? Не знаю, о чём вы говорите. Слухами, конечно, земля полнится, но подтвердить не могу. Мне никто не звонил и не говорил об этом.
Знаю, что готов в принципе к конкуренции. А в каком клубе – уже не важно. Конечно, до меня слухи о „Зените“ доходят. Но это всё слухи, а комментировать их правильным не считаю», — цитирует Цаллагова «Спорт-экспресс».