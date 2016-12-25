Ещенко: Аленичев хотел спартаковского футбола, для Карреры главное — порядок

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о работе под руководством Массимо Карреры. Итальянский специалист возглавил красно-белых в августе, сменив отправленного в отставку Дмитрия Аленичева. После 17 туров «Спартак» располагается на первой строчке в таблице РФПЛ.
«Для Карреры самое важное — дисциплина. Каждый должен заниматься своим делом и понимать, чего от него хочет тренер.
Не думаю, что тот же Бердыев или Гаджиев не занимаются тактикой. Посмотрите, как играют «Ростов» и «Амкар». Без тактики в современном футболе очень тяжело. Слова Аленичева о том, что для него игра была важнее тактики? Просто Каррера воспитан по-другому. Аленичев хотел спартаковского футбола. Чтобы были стеночки, забегания. Для Карреры главное — порядок. Как я уже сказал, он требует, чтобы была дисциплина.
Иногда есть ощущение, что он хочет выйти на поле и помочь нам. Помню, в перерыве матча в Самаре (против „Крыльев Советов“, когда „Спартак“ проиграл 0:4. — Прим. „Чемпионата“) Каррера кричал, метал. Зашёл в раздевалку и сразу бабахнул по доске с фишками. Мы все поняли его, он пытался нас мотивировать. Видно, что ему не всё равно, он живёт командой. В этом он мне напоминает таких тренеров, как Симеоне, Конте. У них такой менталитет. Они всегда хотят побеждать.
У него интересные тренировки. Есть одно упражнение, которое учит перемещаться во время матча. Каррера расставляет на поле фишки разных цветов, а потом говорит: „Правая, центральный!“ В этот момент центральный защитник должен подбежать к красной или белой фишке, а остальные должны страховать его. Мы смотрим, куда он переместился, и занимаем свои позиции. Потом то же самое делают крайние защитники. Когда-то я сталкивался с похожим упражнением, но чтобы перемещаться к фишкам разных цветов — это что-то новое», — поведал Ещенко в интервью «Российской газете».