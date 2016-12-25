Карпин: Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что лучшим полузащитником РФПЛ в 2016 году был хавбек ЦСКА Понтус Вернблум.
«Понтус Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России. Почему? Потому что Вернблум в сложной для ЦСКА ситуации всегда приносил пользу. Причём играл швед, как в опорной зоне, так и выше. И в каждой зоне полузащитник неизменно приносил пользу. Несмотря на не лучшее время для «армейцев», Вернблум весь год отыграл прилично», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.