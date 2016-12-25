Каррагер: переход Ибрагимовича в «МЮ» — лучшее приобретение 2016 года

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал переход нападающего Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед» лучшим трансфером 2016 года. 35-летний шведский футболист перешёл в стан манкунианцев на правах свободного агента прошлым летом.
«В этом году, когда с переходом Погба был побит трансферный рекорд в истории футбола, лучшим стало приобретение «МЮ» игрока, который достался им бесплатно. Я с критикой и подозрением смотрел на успехи Ибрагимовича в Серии А и Лиги 1, потому что он не показывал доминирующего футбола в Лиге чемпионов. Мнение о нём стало меняться, когда в ноябре 2012 года он забил за сборную Швеции в товарищеском матче с Англией четыре гола. После переезда в АПЛ уже не остаётся никаких сомнений относительно него – 16 голов в 25 матчах.
Невозможно спорить с тем, что Златан остаётся конкурентоспособным. Он харизматичен, силён и является разноплановым бомбардиром. За свою блестящую карьеру Ибрагимович выиграл 29 наград, включая 11 чемпионств в лигах», — цитирует Каррагера Daily Mail.