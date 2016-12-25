РФС выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ту-154

Российский футбольный союз выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения самолёта Ту-154 Министерства обороны.
Сегодня недалеко от Сочи потерпел крушение ТУ-154 Минобороны России, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны, музыканты и артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты телеканалов Первый, НТВ и «Звезда», а также члены экипажа.
«Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — говорится в сообщении.