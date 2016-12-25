Промес отпраздновал Рождество с Депаем, которым интересуется «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отпраздновал Рождество вместе с соотечественником нападающим «Манчестер Юнайтед» Мемфисом Депаем.
Промес выложил в своём «инстаграме» фотографию с подписью: «Провёл отличный рождественский завтрак с этими замечательными людьми». Форвард манкунианцев, как можно видеть на фотографии, был одним из тех, кто принял участие в этом мероприятии.
Ранее в СМИ появлялась информация, что одним из главных претендентов на Депая является «Спартак». Мемфис перешёл из ПСВ в «МЮ» в 2015 году. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью ранее заявил, что готов отпустить футболиста, а клуб, по данным английских СМИ, готов сократить запрашиваемую цену за игрока до £ 12,5 млн (около € 15 млн).
В нынешнем сезоне АПЛ Депай провёл на поле 20 минут и получил одну жёлтую карточку
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть тут: https://www.instagram.com/p/BOcYK59AFf0/?taken-by=qpromes