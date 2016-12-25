Бурбас: «Динамо» было согласно отдать Хачериди «Зениту» за 8 млн

Журналист телеканалов «Футбол 1/ Футбол 2» Игорь Бурбас рассказал об источнике, от которого он получил информацию о переговорах между «Зенитом» и киевским «Динамо» по трансферу защитника Евгения Хачериди. Бурбас первым написал об интересе к Хачериди со стороны «Зенита», а затем агент украинского игрока Вадим Шаблий в жёсткой форме ответил журналисту.
«Искать утечку информации из „Динамо“ в данном случае не стоит. Источник у меня со стороны „Зенита“. Выдавать его не буду. Скажу лишь, что проживает в Западной Европе, ему поручено подыскивать команде Луческу центрбека. Но в какой-то момент из Питера поступила команда взять паузу. Причину не объяснили. Но он прощупал, что идут переговоры по Хачериди. Понятно, что публично информация найдёт своё подтверждение, только если эти переговоры увенчаются успехом. В любом другом случае никто и никогда о них и не узнает. Переговорный процесс всегда покрыт тайной.
Хочу со своей стороны донести, что переговорный процесс ни одна сторона никогда не подтверждает. Поэтому подтвердить информацию официально дело непростое. Кстати, Вадим Шаблий о переговорном процессе может и не знать. Его задача – выбить лучший контракт для подопечного уже на следующей стадии. А пока клубы общаются между собой.
Меня изначально удивило, что „Зенит“ предлагает небольшие для уровня Хачериди 4 млн. Аргумент был следующий – игрока связывает с клубом недолгосрочный контракт. Как позже стало известно от моего источника, „Динамо“ просило 10 млн, однако „Зенит“ это не устраивало, учитывая завершение контракта. В итоге „Динамо“ согласно было отдать игрока за 8 млн.
Кстати, общался уже вечером со своим источником. Он далёк от наших внутренних выяснений. Но его рассмешила реакция людей, которые опровергают истину. Но понять этих людей можно, ведь они прямо заинтересованные лица. Был разговор у меня сегодня и с другим человеком, приближенным к штабу Луческу. Он лишь подтвердил: Луческу хотел видеть Хачериди ещё в „Шахтёре“. Так что пазл всё больше сходится.
Конечно, „Зениту“ следовало бы изначально спросить мнение самого Хачериди. Возможно, питерцы сразу бы получили от ворот поворот. И не было бы смысла торговаться. Для меня главным было услышать от игрока, что он не собирается в Россию», — приводит слова Бурбаса «Футбол 24».