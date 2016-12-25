Гвардиола: в матче «Халл» — «Манчестер Сити» может случиться всё что угодно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о подготовке к гостевому матчу 18-го тура английской Премьер-лиги с «Халл Сити» (26 декабря).
«Каждая игра — это особый случай, поэтому матчи с „Арсеналом“ и „Уотфордом“, где мы были очень хороши, не являются показателем. В матче с „Халлом“ может случиться всё что угодно. Я видел много встреч с участием „Халла“ и могу сказать, что эта команда старается играть в футбол больше, чем другие.
Я не жду, что какие-то матчи будут легче других. Без разницы, дома мы играем или на выезде, — в любом случае будет тяжело», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.