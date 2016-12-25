Суд отменил решение в пользу президента «Реала» Переса против издания AS

Суд Мадрида отменил собственное решение, которое было принято 19 декабря по иску президента «Реала» Флорентино Переса, сообщает AS.
Было постановлено, что издание невиновно в клевете, поэтому не должно компенсировать Пересу ущерб его чести и достоинству, а, напротив, главе мадридского клуба и компании ACS, владельцем которой также является Перес, придётся компенсировать судебные издержки.
В сентябре 2014 года AS опубликовал интервью с профессором экономики Хосе Марией Гаей де Льебаном, который утверждал, что есть связь между подписанием новых игроков «Реала» и получением строительной компанией ACS подрядов на строительство в некоторых странах. В частности, сообщалось, что после приобретений «Реалом» голкипера Кейлора Наваса, полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Хавьера Эрнандеса ACS начинала заниматься строительством в странах этих игроков — в Коста-Рике, Колумбии и Мексике.