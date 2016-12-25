Чех: в молодости каждое Рождество было одинаковым — мне дарили клюшки и мячи

Голкипер «Арсенала» Петр Чех вспомнил, что в молодости каждое Рождество получал в подарок спортивную атрибутику и инвентарь. Чешский вратарь в детстве не только занимался футболом, но и играл в хоккей.
«Для меня каждое Рождество было одинаковым, так как я всегда ждал подарков в виде хоккейной клюшки и футбольного мяча. Клюшки никогда не выдерживали год, поэтому в преддверии Рождества всегда требовалась новая. Всегда было так. Я никогда не просил на этот праздник чего-то, кроме спортивных вещей или инвентаря. Всегда хотел только коньки, бутсы, мячи или клюшки», — цитирует Чеха пресс-служба лондонского клуба.