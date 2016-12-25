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«Ювентус» может заплатить около € 60 млн за переход Крооса из «Реала»

25 декабря 2016, воскресенье. 23:07. Футбол
Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 26-летний немецкий футболист является главной целью туринской команды в трансферное окно. Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта готов заплатить за трансфер Крооса € 60 млн.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» также рассматривает варианты с усилением центра полузащиты в лице Ивана Ракитича из «Барселоны» и Марко Верратти из «ПСЖ».

Кроос недавно продлил контракт с «Королевским клубом» до 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провёл 12 матчей, забил один гол и отдал семь результативных передач.
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Джузеппе Маротта Тони Кроос Возможные трансферы
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