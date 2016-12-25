«Ювентус» может заплатить около € 60 млн за переход Крооса из «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, 26-летний немецкий футболист является главной целью туринской команды в трансферное окно. Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта готов заплатить за трансфер Крооса € 60 млн.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» также рассматривает варианты с усилением центра полузащиты в лице Ивана Ракитича из «Барселоны» и Марко Верратти из «ПСЖ».
Кроос недавно продлил контракт с «Королевским клубом» до 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провёл 12 матчей, забил один гол и отдал семь результативных передач.