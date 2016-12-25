Кейн: завоевание «Золотой бутсы» стало самым запоминающимся моментом года

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн подвёл итоги своих выступлений в уходящем году. 22-летний футболист по итогам сезона-2015/16 получил «Золотую бутсу» АПЛ, забив 25 голов в 38 матчах.
«Это был ещё один хороший год. Люди говорили, насколько мне будет сложно продолжать стабильно забивать в АПЛ, поэтому было особенно приятно завоевать «Золотую бутсу» по итогам прошлого сезона. Для меня это было самым запоминающимся моментом уходящего года, которым я горжусь.
Очевидно, что борьба за титул в АПЛ стала для меня новым опытом. Были в этом году и падения, такие как вылет из 1/8 финала Евро-2016 со сборной Англии и моя травма в нынешнем сезоне, но это часть футбола. Я определённо считаю 2016 год в целом позитивным», — цитирует Кейна пресс-служба лондонского клуба.