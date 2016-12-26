Роналдиньо: знаю, что в «Барселоне» восхищаются Коутиньо

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сообщил, что в каталонской команде восхищаются выступлениями полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
«Надеюсь, когда Коутиньо восстановится от травмы, он продолжит показывать такой же футбол, как в последние сезоны. В последнее время он был одним из самых заметных игроков в Европе. Знаю, что им сильно восхищаются в «Барселоне». «Ливерпуль» захочет его сохранить, так как вокруг Коутиньо там выстроена игра, но, когда ты играешь на таком уровне, тобой всегда интересуются», — цитирует Роналдиньо Mirror.