Джикия: вся информация о моём будущем появится во вторник

Защитник «Амкара» Георгий Джикия прокомментировал слухи о возможной смене команды и отметил, что прошёл медосмотр в свои выходные.
«Просто решил посмотреть здоровье лично для себя. Пока я игрок «Амкара», никакими данными о предложениях не владею. Во вторник еду встречаться со своим представителем Вадимом Шпиневым. Во вторник, 27 декабря, и будет вся информация. До этого дня – пауза, спокойно отдыхаю.
Мечты у меня нет, есть цель, но это слишком личное. Попасть в «Милан»? Это тоже неплохой вариант. Правда ли, что я болельщик «Спартака»? Нет, но слежу за всеми футбольными командами.
Гражданство не менял, у меня один, российский паспорт, здесь я ходил в школу и занимался футболом. Не имею никакого отношения в плане футбольного образования к Грузии. С людьми из грузинской федерации футбола я общался, но это беседы не о смене гражданства. Просто там есть знакомые и друзья», — цитирует Джикию «Спорт-экспресс».