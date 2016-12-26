Болельщики в третий раз признали Розанова лучшим комментатором «НТВ-Плюс»

На сайте «НТВ-Плюс» прошло голосование за звание лучшего футбольного телекомментатора. На первое место болельщики поставили Юрия Розанова — он набрал 940 баллов. Отметим, это третья победа Розанова в конкурсе — ранее он занимал первое место в 2008 и 2009 годах.
Второе место по итогам опроса болельщиков занял Александр Елагин (917), третье – Константин Генич (805), который до этого побеждал четыре года подряд. Замкнули пятёрку лучших Денис Казанский (716) и Роман Гутцайт (444).
Конкурс носит имя Владимира Маслаченко.